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Пятнистой кошке станет вольготнее

14 сентября 2011, 03:17
Постановление правительства, определяющее границы нового национального парка для сохранения дальневосточного леопарда, выйдет до конца текущего года.

Постановление правительства, определяющее границы нового национального парка для сохранения дальневосточного леопарда и режим пребывания в нем людей, выйдет до конца текущего года. Заместитель председателя правительства Сергеем ИВАНОВЫМ.

Вместе с администрацией Приморского края полностью согласованы расширенные границы нового национального парка «Земля леопарда». В него включили все, что непосредственно примыкает к государственной границе с Китаем, и ряд охотничьих хозяйств. Бюджетное финансирование на содержание заповедной территории увеличилось в 3 раза.

#Новости#Владивосток#Политика
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