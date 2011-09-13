Русь-банк переименован в Росгосстрах банк (РГС банк). В рамках начавшегося ребрендинга будут изменены визуальный облик офисов банка, фирменного стиля, презентационных материалов и сайта. Его новым логотипом станет надпись «Росгосстрах банк», выполненная в бордовых тонах с золотым плюсом в центре.