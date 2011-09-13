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Русь-банк переименован в Росгосстрах банк

14 сентября 2011, 00:54
В рамках начавшегося ребрендинга будут изменены визуальный облик офисов банка, фирменного стиля, презентационных материалов и сайта.

Русь-банк переименован в Росгосстрах банк (РГС банк). В рамках начавшегося ребрендинга будут изменены визуальный облик офисов банка, фирменного стиля, презентационных материалов и сайта. Его новым логотипом станет надпись «Росгосстрах банк», выполненная в бордовых тонах с золотым плюсом в центре.

В октябре стартует имиджевая рекламная кампания и будет запущен новый сайт банка. Весь спектр работ в рамках ребрендинга планируется завершить до конца года. Основным акционером Русь-банка является брат основного акционера «Росгосстраха» Данила ХАЧАТУРОВА - Сергей.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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