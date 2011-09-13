САСКО Владивосток – надежный партнер для бизнеса

В начале 2009 года Сахалинское морское пароходство (SASCO) – одна из крупнейших судоходных компаний России - приняло решение осуществлять морские каботажные перевозки через порт Владивосток. С тех пор в приморской столице работает официальное представительство компании - ООО « САСКО Владивосток», которое является генеральным агентом компании на Дальнем Востоке.
О конкурентных преимуществах компании на приморском рынке и перспективах развития в интервью «ЗР» рассказал заместитель генерального директора компании Валерьян БАРАНОВ.
- Валерьян Рудольфович, Сахалинское морское пароходство работает на рынке каботажных и международных перевозок уже 66 лет. Сейчас генеральный агент компании есть и во Владивостоке. С чем была связана инициатива открытия здесь официального представительства?
- До недавнего времени грузы на Магадан и Камчатку доставлялись Сахалинским морским пароходством через порт Ванино. В 2009 году в силу ряда объективных причин руководство пароходства пересмотрело концепцию дальнейшего развития сервисных услуг. Было принято решение о переориентации большей части каботажных сервисов на порт Владивосток. Тогда и возникла необходимость открытия полноценного офиса агентской компании, которая бы обслуживала все эти линии и занималась логистикой. Так появилась компания «САСКО Владивосток».
- Какие регулярные линии предлагает сегодня компания своим клиентам?
- У нас открыты регулярные линии с еженедельным расписанием по трем основным направлениям - Владивосток - Магадан, Владивосток - Корсаков и Владивосток - Петропавловск-Камчатский. В 2010 году компания открыла новый прямой линейный сервис Шанхай - Нингбо - Восточный - Владивосток, расширив тем самым географию перевозок и предоставив дополнительные возможности для компаний, осуществляющих перевозки контейнерезированных грузов из Китая в Россию.
- С чем было связано расширение международного направления? Растет грузопоток?
- Мы изучили рынок, потребности клиентов и решили, что клиентам необходим прямой сервис из Шанхая и других китайских портов в порт Восточный и Владивосток. Большинство перевозчиков возит грузы через порт Пусан, прямых линий с Китаем не так много. Мы решили восполнить этот пробел. Грузопоток на этом направлении растет ежегодно, в этом году, по нашим прогнозам, тоже вырастет процентов на 15. Поэтому это направление востребовано у наших клиентов.
- География перевозок будет и дальше расширяться?
- В каботажных перевозках открывать новые направления пока нет необходимости, поэтому основное внимание сосредоточим на расширении и совершенствовании существующих услуг. Что касается внешнеторговых направлений, то сейчас изучаем вопрос открытия линии на северо-китайские порты - Циндао, Далянь,Тяньцзинь. Спрос на эти направления устойчивый.
- Какие грузы вы перевозите, есть ли ограничения?
- Ограничения могут быть связаны только с техническими возможностями терминалов. А так мы готовы перевозить любые грузы. В каботажных перевозках наиболее популярны контейнеры и техника. На международных направлениях преобладают контейнеры. Они идут как на Владивосток и порт Восточный, так и дальше по регионам страны – Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и т.д., то есть по всем основным железнодорожным станциям страны.
- «САСКО Владивосток» осуществляет доставку не только из порта в порт, но и дальше другими видами транспорта?
- Набор сервисов, предоставляемых нашей компанией довольно разнообразен. По заказу клиента мы отправляем импортные и каботажные грузы в контейнерах собственности ОАО «САХМП» железнодорожным транспортом, осуществляем внутрипортовое экспедирование грузов, следим за парком контейнеров собственности судоходных линий, организовываем передачу порожних контейнеров агенту международной линии в порту Владивосток. Благодаря надежному морскому сервису компании-перевозчика ОАО «Сахалинское морское пароходство» и строгого соблюдения линейного расписания, сроки доставки грузов и контейнеров на всех направлениях самые минимальные на рынке морских перевозок.
- То есть это основное конкурентное преимущество вашей компании?
- Не только. ОАО «Сахалинское морское пароходство» - одна из крупнейших судоходных компаний России. Флот компании постоянно обновляется, большинство судов имеет ледовый класс и способен перевозить самый широкий спектр грузов: контейнера, генеральные грузы, технику, насыпные и навалочные грузы, проектные грузы, лес и продукты деревообработки. SASCO - единственная компания, обеспечивающая действительно круглогодичные перевозки из портов Де-Кастри, Ванино и Советская Гавань.
Приоритетной задачей «САСКО Владивосток» в настоящее время является предоставление максимально удобных маршрутов и условий доставки груза «от двери до двери». А привлечение к сотрудничеству экспедиторских компаний и ж/д перевозчиков, таких как, например, «Траснконтейнер», позволяет нам осуществить это эффективно, быстро и в минимальные сроки.