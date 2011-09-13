САСКО Владивосток – надежный партнер для бизнеса

- Мы изучили рынок, потребности клиентов и решили, что клиентам необходим прямой сервис из Шанхая и других китайских портов в порт Восточный и Владивосток. Большинство перевозчиков возит грузы через порт Пусан, прямых линий с Китаем не так много. Мы решили восполнить этот пробел. Грузопоток на этом направлении растет ежегодно, в этом году, по нашим прогнозам, тоже вырастет процентов на 15. Поэтому это направление востребовано у наших клиентов.