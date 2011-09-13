Сбербанк в новом формате

Просторное помещение банка, гармоничный интерьер, четкое зонирование, понятная навигация и технологические новинки, ставшие заглавными фишками Сбербанка, определенно заинтересуют клиентов нового офиса банка №071 во Владивостоке на остановке фабрика «Заря».
На торжественной церемонии открытия нового офиса заместитель управляющего Приморским отделением №8635 Сбербанка России Алексей ЗАРУБИН отметил: «В последние три года была проведена огромная работа по обновлению бренда Сбербанка. Сегодня мы близки к финишной прямой. Поэтому нынешнее событие действительно знаковое – в Приморье открываются офисы нового формата».
Электронная очередь, постоянный консультант в банковском зале, открытые «окна» для осуществления необходимых операций, некогда слывшие за новинку, в новый офис Сбербанка входят в качестве доброй традиции. Помимо технологической составляющей, здесь также есть все для комфортного пребывания – мягкие диваны, кофе-машина, кулер с водой, свежая пресса, современные видеопанели, транслирующие ролики о новых продуктах банка. Для клиентов с высоким уровнем дохода действует особая зона «Сбербанк Премьер», в которой посетителям предложат эксклюзивные решения в сфере инвестирования денежных средств.
Большую часть услуг клиент может реализовать самостоятельно, об этом в ходе экскурсии по новому офису банка рассказал руководитель дополнительного офиса №071 Владимир ЯКОВЛЕВ. Показателен тот факт, что в канун открытия нового отделения банк подготовил серию специальных продуктов для молодых людей до 30 лет.
Сегодня клиентам банка, по сути, нет необходимости стоять в очереди к банковской стойке. С помощью банкоматов последней модели клиент может пополнить свой счет на кредитной или дебетовой карте, внести плату за сотовый телефон, получить одноразовые пароли для покупок в Интернете, сделать перевод с одной пластиковой карты на другую, получить наличные средства и обменять валюту. Платежные терминалы банка обладают еще большей функциональностью, с их помощью можно осуществить плату за коммунальные услуги, детские образовательные учреждения и даже обучение в вузах, оплатить услуги компаний кабельного телевидения, погасить кредит банка, штрафы ГИБДД и даже сделать взносы на софинансирование пенсий – всего более 100 услуг.
Уже в сентябре этого года Сбербанк откроет еще два переформатированных офиса банка во Владивостоке. «Всего до конца 2012 года мы собираемся переформатировать только во Владивостоке сразу 15 офисов Сбербанка. Более того, идет возведение самого современного дополнительного офиса Сбербанка на острове Русском с применением технологий завтрашнего дня», - подчеркнул Алексей ЗАРУБИН.