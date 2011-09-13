Сбербанк в новом формате

Сегодня клиентам банка, по сути, нет необходимости стоять в очереди к банковской стойке. С помощью банкоматов последней модели клиент может пополнить свой счет на кредитной или дебетовой карте, внести плату за сотовый телефон, получить одноразовые пароли для покупок в Интернете, сделать перевод с одной пластиковой карты на другую, получить наличные средства и обменять валюту. Платежные терминалы банка обладают еще большей функциональностью, с их помощью можно осуществить плату за коммунальные услуги, детские образовательные учреждения и даже обучение в вузах, оплатить услуги компаний кабельного телевидения, погасить кредит банка, штрафы ГИБДД и даже сделать взносы на софинансирование пенсий – всего более 100 услуг.