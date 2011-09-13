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Сепаратизм и терроризм остаются серьезными вызовами для России

14 сентября 2011, 03:02
Об этом заявил президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая на ярославском Международном политическом форуме.

Об этом заявил президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая на ярославском Международном политическом форуме. Он назвал РФ «уникальным примером социального, политического, культурного многообразия».

«Расширяется, к сожалению, география межэтнической напряженности, - констатировал Медведев. - Потоки внутренней миграции движутся в основном с юга на север. В местах традиционного проживания русских появляется большое количество граждан, приехавших с Кавказа, а русское население кавказских республик убывает, и это приводит к этнокультурной замкнутости одних регионов и к возникновению трений на межнациональной почве в других», - посетовал глава государства.

«Ситуация усугубляется еще и тем, что у нас произошло чрезмерное расслоение общества по уровню жизни», - считает президент.

По мнению президента, бедность становится мощным катализатором межнациональных противоречий. Именно среди неблагополучных социальных групп быстрее распространяет ксенофобия и нетерпимость, пишут "Вести.ru".

#Новости#Дальний Восток#Политика
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