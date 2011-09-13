Сепаратизм и терроризм остаются серьезными вызовами для России

«Расширяется, к сожалению, география межэтнической напряженности, - констатировал Медведев. - Потоки внутренней миграции движутся в основном с юга на север. В местах традиционного проживания русских появляется большое количество граждан, приехавших с Кавказа, а русское население кавказских республик убывает, и это приводит к этнокультурной замкнутости одних регионов и к возникновению трений на межнациональной почве в других», - посетовал глава государства.