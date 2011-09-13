Глава Минрегиона Виктор БАСАРГИН на совещании по Дальневосточному федеральному университету заверил премьер-министра Владимира ПУТИНА в отсутствии отставаний по графику строительства моста на остров Русский.
Путин: Ну, мост сдадут вовремя или нет?
Басаргин: График сейчас актуализирован. Намечено, что последний объект мы будем сдавать в июне месяце. По мостам мы сегодня контролируем режим работы в суточном режиме. Мы видим, насколько дней мы отстаем по строительству пилонов, по натяжкам вант, навесным конструкциям. По актуализированным планам мы отставание не видим.
Путин: Только чтоб не штурмовщина была, и не в ущерб качеству и безопасности.
Басаргин: Риски есть, связанные, конечно, и с погодными условиями, и с надежностью оборудования. Но мы постараемся все это предусмотреть.
Путин: И потом вы сказали про опреснительную установку. Некоторые коллеги считают, что все равно водовод сюда нужно будет вести.
Басаргин: Но сейчас с точки зрения дефицита у нас предусмотрено, есть проект проведения дюкера по дну пролива, стоимость 2 млрд рублей. Совместно сейчас с регионом, с муниципалитетом ищем возможность найти эти финансовые ресурсы для строительства дюкера.
Путин: Сколько по времени на это потребуется?
Басаргин: Если финансовый ресурс будет, то, думаю, в течение, ну, нескольких месяцев реализуем этот проект.
Путин: Ну, сколько, ну, примерно?
Басаргин: Четыре месяца.