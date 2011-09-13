«Только чтоб не штурмовщина была»

Басаргин: График сейчас актуализирован. Намечено, что последний объект мы будем сдавать в июне месяце. По мостам мы сегодня контролируем режим работы в суточном режиме. Мы видим, насколько дней мы отстаем по строительству пилонов, по натяжкам вант, навесным конструкциям. По актуализированным планам мы отставание не видим.