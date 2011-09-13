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Три триллиона рублей инвестируют в экономику Приморья до 2025 года

14 сентября 2011, 03:01
Об этом на Тихоокеанском экономическом конгрессе завил губернатор края Сергей ДАРЬКИН.

Об этом на Тихоокеанском экономическом конгрессе завил губернатор края Сергей ДАРЬКИН. «Приморский край созрел для качественного инвестиционного скачка, - сказал он. - В край пришел большой газ. Приходит большая нефть. Это создает базу для развития мощнейшего производства, развиваются скоростные железнодорожные пассажирские перевозки, портовая инфраструктура, логистические схемы».

Участвовавший в конгрессе вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ отметил сплоченность приморской команды и высокое качество ее работы. Он высказал предположение, что жители края имеют значительно больше возможностей в регионе, чем жители Центральной полосы России. Это касается и развития личности, и развития бизнеса.

#Новости#Владивосток#Политика
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