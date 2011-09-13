Три триллиона рублей инвестируют в экономику Приморья до 2025 года

Участвовавший в конгрессе вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ отметил сплоченность приморской команды и высокое качество ее работы. Он высказал предположение, что жители края имеют значительно больше возможностей в регионе, чем жители Центральной полосы России. Это касается и развития личности, и развития бизнеса.