Уже есть проекты, которые нашли инвесторов

«Фонд «Сколково» и Дальневосточный федеральный университет подписали договор о сотрудничестве, - об этом заявил вице-президент фонда «Сколково» Станислав НАУМОВ. - Ничего страшного не будет в том, что Дальневосточный федеральный университет и «Сколково» будут конкурировать между собой и бороться за лучших ученых, в том числе и зарубежных. Мы планируем сотрудничество, в первую очередь, в области образовательных процессов. Сколковский институт науки и технологий будет предлагать образовательные программы с 5 года обучения, и привлечение на них бакалавров из Дальневосточного федерального университета представляется мне интересным. Кроме этого, для «Сколково» сотрудничество с ДВФУ - это хороший повод сделать самопрезентацию на экономики тех стран, компании которых могут быть потребителями результатов научно-технической деятельности «Сколково». И с помощью университета и саммита АТЭС уравновесить тот вектор, который сейчас очень хорошо сложился в работе с европейскими компаниями, с американскими университетами, на азиатских площадках».