В крае будет база для постройки современного рыбодобывающего флота

«Вроде бы, в отрасли все хорошо, она развивается, остается одной из самых стабильных в нашей стране, да и проблем оперативного характера в ней не много. Огромная заслуга в этом принадлежит государству. Но успокаивать себя хорошими перспективами нельзя. Отрасль может очень быстро прийти в упадок, если не совершенствовать систему управления рыболовством. При этом нельзя просто проблемы решить силовыми мерами, которые несовместимы с рынком», - сказал губернатор Приморья в вступительной речи.