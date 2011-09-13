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В крае будет база для постройки современного рыбодобывающего флота

14 сентября 2011, 02:17
Сергей ДАРЬКИН, открывая VI Международный конгресс рыбаков, обратил внимание его участников на ряд проблем, которые, по его мнению, тормозят развитие отрасли.

Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, открывая VI Международный конгресс рыбаков, обратил внимание его участников на ряд проблем, которые, по его мнению, тормозят развитие отрасли в нашей стране.

«Вроде бы, в отрасли все хорошо, она развивается, остается одной из самых стабильных в нашей стране, да и проблем оперативного характера в ней не много. Огромная заслуга в этом принадлежит государству. Но успокаивать себя хорошими перспективами нельзя. Отрасль может очень быстро прийти в упадок, если не совершенствовать систему управления рыболовством. При этом нельзя просто проблемы решить силовыми мерами, которые несовместимы с рынком», - сказал губернатор Приморья в вступительной речи.

По мнению Сергея Дарькина, даже доступ к морским ресурсам на длительный срок, чего так долго добивались рыбаки и который сегодня у них есть, не является ключом к достижению гармонии в отрасли.

В первую очередь, считает глава региона, необходимо модернизировать в России рыбопромысловое оборудование и суда.

«Это очень большая проблема, и ее нужно решать. В течение двух лет государство и рыбаки пытаются решить этот вопрос, но пока особых успехов не достигнуто. Единственное, что сегодня можно сказать абсолютно точно, что в Приморье создается мощная судостроительная база с применением самых современных технологий строительства. В течение одного-двух лет в крае будет база для постройки современного рыбодобывающего флота», - сказал Сергей Дарькин.

При этом, по его словам, доступность для рыбаков судов, которые будут строиться в Приморье, будет зависеть как от возможностей самих промысловиков, так и от готовности финансовых институтов, государства.

«Сможем ли мы создать комфортные условия для приобретения рыбаками этих судов, вот в этом направлении и необходимо думать, в том числе во время конгресса», - сказал губернатор.

Он также отметил, что существует еще одна немаловажная проблема, которая серьезно тормозит развитие рыболовства.

«Я говорю о кадрах. Это огромная проблема, стоящая перед рыбной отраслью. Считаю, что у нас есть достаточно резервов, чтобы сделать все для привлечения молодых специалистов в отрасль», - сказал глава Приморья.

По его мнению, система подготовки кадров несовершенна: «Год от года она дает сбой. К сожалению, руководство учебных заведений это неадекватно воспринимает, оно не готово ответить на вызовы сегодняшнего дня. Поэтому на флоте у нас не хватает не только матросов, но и специалистов-штурманов, тралмастеров и других», - подчеркнул Сергей Дарькин.

Он считает, что нужно внимательно смотреть на причины. «Это нежелание системы готовить кадры, или отсутствует мотивация у молодых людей идти на флот. Видимо, есть проблема в качестве подготовки специалистов, в переориентации их с рыбодобычи на рыбопереработку, глубокой переработки улова, знаний системы продажи товара, рынков. Это вопрос государственный, который нам всем вместе надо решать», - отметил губернатор.

Кроме того, по мнению Дарькина, мешают развитию рыболовства риски, которые несут рыбаки в отсутствие четкого понятия «браконьер» и «нарушитель правил рыболовства»; браконьерство, недостаточное внимание к марикультуре и аквакультуре, нерешенность вопроса обязательной экологической сертификации промысла.

#Новости#Владивосток#Рынки
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