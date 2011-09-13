Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, открывая VI Международный конгресс рыбаков, обратил внимание его участников на ряд проблем, которые, по его мнению, тормозят развитие отрасли в нашей стране.
«Вроде бы, в отрасли все хорошо, она развивается, остается одной из самых стабильных в нашей стране, да и проблем оперативного характера в ней не много. Огромная заслуга в этом принадлежит государству. Но успокаивать себя хорошими перспективами нельзя. Отрасль может очень быстро прийти в упадок, если не совершенствовать систему управления рыболовством. При этом нельзя просто проблемы решить силовыми мерами, которые несовместимы с рынком», - сказал губернатор Приморья в вступительной речи.
По мнению Сергея Дарькина, даже доступ к морским ресурсам на длительный срок, чего так долго добивались рыбаки и который сегодня у них есть, не является ключом к достижению гармонии в отрасли.
В первую очередь, считает глава региона, необходимо модернизировать в России рыбопромысловое оборудование и суда.
«Это очень большая проблема, и ее нужно решать. В течение двух лет государство и рыбаки пытаются решить этот вопрос, но пока особых успехов не достигнуто. Единственное, что сегодня можно сказать абсолютно точно, что в Приморье создается мощная судостроительная база с применением самых современных технологий строительства. В течение одного-двух лет в крае будет база для постройки современного рыбодобывающего флота», - сказал Сергей Дарькин.
При этом, по его словам, доступность для рыбаков судов, которые будут строиться в Приморье, будет зависеть как от возможностей самих промысловиков, так и от готовности финансовых институтов, государства.
«Сможем ли мы создать комфортные условия для приобретения рыбаками этих судов, вот в этом направлении и необходимо думать, в том числе во время конгресса», - сказал губернатор.
Он также отметил, что существует еще одна немаловажная проблема, которая серьезно тормозит развитие рыболовства.
«Я говорю о кадрах. Это огромная проблема, стоящая перед рыбной отраслью. Считаю, что у нас есть достаточно резервов, чтобы сделать все для привлечения молодых специалистов в отрасль», - сказал глава Приморья.
По его мнению, система подготовки кадров несовершенна: «Год от года она дает сбой. К сожалению, руководство учебных заведений это неадекватно воспринимает, оно не готово ответить на вызовы сегодняшнего дня. Поэтому на флоте у нас не хватает не только матросов, но и специалистов-штурманов, тралмастеров и других», - подчеркнул Сергей Дарькин.
Он считает, что нужно внимательно смотреть на причины. «Это нежелание системы готовить кадры, или отсутствует мотивация у молодых людей идти на флот. Видимо, есть проблема в качестве подготовки специалистов, в переориентации их с рыбодобычи на рыбопереработку, глубокой переработки улова, знаний системы продажи товара, рынков. Это вопрос государственный, который нам всем вместе надо решать», - отметил губернатор.
Кроме того, по мнению Дарькина, мешают развитию рыболовства риски, которые несут рыбаки в отсутствие четкого понятия «браконьер» и «нарушитель правил рыболовства»; браконьерство, недостаточное внимание к марикультуре и аквакультуре, нерешенность вопроса обязательной экологической сертификации промысла.