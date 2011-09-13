В Находке стало тише

Глава Находки Олег КОЛЯДИН, он обратил внимание руководства городского отдела МВД России на то, что в теплое время года на дорогах увеличилось число автомобилей, издающих громкие и резкие звуки. Шум от таких автомобилей раздражает жителей, особенно в домах вдоль центральных дорог. В итоге за первую неделю к ответственности было привлечено более 30 водителей.