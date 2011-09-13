zr.media
ГлавноеВсе новости

В Находке стало тише

14 сентября 2011, 03:10
В Находке объявлена охота на владельцев шумных автомобилей.

В Находке объявлена охота на владельцев шумных автомобилей. Инспекторы отделения ГИБДД проводят рейды, с использованием специального прибора выявляют нарушителей спокойствия горожан.

Глава Находки Олег КОЛЯДИН, он обратил внимание руководства городского отдела МВД России на то, что в теплое время года на дорогах увеличилось число автомобилей, издающих громкие и резкие звуки. Шум от таких автомобилей раздражает жителей, особенно в домах вдоль центральных дорог. В итоге за первую неделю к ответственности было привлечено более 30 водителей.

#Новости#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56