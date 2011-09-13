В Приморье – благоприятный климат для инвестиций в логистику

Основываясь на опыте по подбору персонала силами нашей компании, можно говорить и о том, что наш регион испытывает серьезные сложности и с квалифицированным персоналом в сфере логистики. А именно квалификация персонала в сфере логистики играет огромную роль. В этой связи открывается окно и для инвестиций в образовательной сфере, готовящей специалистов в логистике и на транспорте.