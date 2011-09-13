Зарплаты педагогов должны расти

Такое поручение в ходе рабочей встречи во Владивостоке дал председатель правительства Владимир ПУТИН губернатору Приморского края Сергею ДАРЬКИНУ. И хотя губернатор доложил премьеру, что с 1 сентября в регионе зарплату учителям повысили на 30%, Владимир Путин поставил задачу ускорить повышение учительской зарплаты и добиться нужного результата в течение следующего года.