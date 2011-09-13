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Зарплаты педагогов должны расти

14 сентября 2011, 03:01
Средняя зарплата учителей в Приморье в следующем году должна повыситься с 18 тысяч рублей до 24 тысяч руб.

Средняя зарплата учителей в Приморье в следующем году должна повыситься с 18 тысяч рублей до 24 тысяч рублей и сравняться со средней зарплатой по экономике в крае.

Такое поручение в ходе рабочей встречи во Владивостоке дал председатель правительства Владимир ПУТИН губернатору Приморского края Сергею ДАРЬКИНУ. И хотя губернатор доложил премьеру, что с 1 сентября в регионе зарплату учителям повысили на 30%, Владимир Путин поставил задачу ускорить повышение учительской зарплаты и добиться нужного результата в течение следующего года.

#Новости#Приморье#Общество
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