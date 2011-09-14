2 тысячи сотрудников Росбанка будут уволены

Французская группа Societe Generale в целях снижения своих издержек намерена сократить часть персонала, в том числе и из числа российских сотрудников.
Напомним, в текущем году «дочка» французской группы банк Сосьете Женераль Восток был присоединен к Росбанку. Ранее, в январе 2011 года, 100%-ми дочерними компаниями Росбанка стали банки группы – DeltaCredit и Русфинанс.
После объединения численность персонала Росбанка составила около 15,7 тыс. человек. Предположительно, около 2 тыс. человек попадут под сокращение. В основном это менеджеры присоединенного банка БСЖВ, пишет РБК daily.
«Для достижения поставленной задачи мы совершенствуем управленческую и организационную структуры банка, что должно повысить его конкурентоспособность», — отметил председатель правления Росбанка Владимир Голубков.