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2 тысячи сотрудников Росбанка будут уволены

14 сентября 2011, 13:28
Французская группа Societe Generale в целях снижения своих издержек намерена сократить часть персонала, в том числе и из числа российских сотрудников.

Французская группа Societe Generale в целях снижения своих издержек намерена сократить часть персонала, в том числе и из числа российских сотрудников.

Напомним, в текущем году «дочка» французской группы банк Сосьете Женераль Восток был присоединен к Росбанку. Ранее, в январе 2011 года, 100%-ми дочерними компаниями Росбанка стали банки группы – DeltaCredit и Русфинанс.

После объединения численность персонала Росбанка составила около 15,7 тыс. человек. Предположительно, около 2 тыс. человек попадут под сокращение. В основном это менеджеры присоединенного банка БСЖВ, пишет РБК daily.

«Для достижения поставленной задачи мы совершенствуем управленческую и организационную структуры банка, что должно повысить его конкурентоспособность», — отметил председатель правления Росбанка Владимир Голубков.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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