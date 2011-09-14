Автоперегон: дешево, романтично... рискованно

«Что касается доставки автомобилей из Москвы до Владивостока, то мы в своей работе делаем упор на контейнерные перевозки, - сообщил «ЗР» ведущий специалист отдела контейнерных перевозок автомобильного транспорта ТК «Вега» Александр КУРАФЕЕВ. - Так как, по нашему мнению, это наиболее безопасный способ доставки с минимумом рисков. Услуга эта востребована, как правило, владельцами более новых и дорогих автомобилей, и стоит она недешево. С учетом последних изменений ж/д тарифов стоимость доставки 20-футового контейнера от Москвы до Владивостока сегодня составляет 97 тыс. рублей, а 40-футового – 153 тыс. рублей. Для тех, кому такая цена не по карману, у нас есть предложение по доставке автомобиля «сеткой». Здесь можно уложиться в 50-60 тыс. рублей. В эти ставки кроме тарифа включены также НДС, охрана РЖД, погрузо-разгрузочные работы. По заявке клиента мы можем также застраховать груз. Стоимость страхования составляет 0,5% от суммы».