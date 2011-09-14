Береги подпись с подключения

Александр Лепилов добавляет также, что для сокрытия следов преступники используют мощные вирусные программы, обваливающие всю систему компьютера, не позволяющие сразу увидеть проведенную операцию, что также дает время на прохождение платежа и усложняет поиски воров. В целом раскрываемость подобных преступлений в Хабаровском крае держится в районе 60%. А причиняемый ими ущерб, как правило, является весьма значительным. В Комсомольске-на-Амуре был случай, когда со счетов КнААПО исчезли 34 млн рублей. Из 8 преступлений июня-июля этого года в двух случаях суммы достигали 3 млн рублей. Замначальника отдела «К» отметил, что в центральных регионах России подобных преступлений в разы больше, причиняемый ими ущерб значительно серьезней.