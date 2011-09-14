Чубайс представил электронный учебник

Этот ударопрочный планшет из так называемой "пластиковой бумаги" разработала компания Plastic Logic, долей в которой владеет "Роснано". Стоимость электронной книги - 12 тыс. руб. На обеспечение школьников такими учебниками государство выделило $700 млн, из них $250 потратят на строительство завода по производству электронных книг в Зеленограде.