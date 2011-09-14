ДАСИ повысит статус

Внимание к краю со стороны РВК также не случайно. Регион является сегодня инновационным лидером на Дальнем Востоке. Здесь создаются до 80% передовых производственных технологий от всего количества разработок ДФО. По количеству заявок на изобретения край занимает 1 место, по объемам заявок на полезные модели и товарные знаки – 2 место среди дальневосточных субъектов РФ. На его территории производится до 50% инновационной продукции всего ДФО. Из примененных в 2010 году в федеральном округе 200 изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, баз данных и программ для ЭВМ - 150 были внедрены предприятиями Хабаровского края.