Дефицит вагонов сам кончится в октябре

- Полагаю, что если будет поддержка со стороны органов государственного управления, то эта проблема будет решена в течение полутора месяцев, - сказал глава РЖД. - Идеология отчуждения перевозчика от погрузочного ресурса, мягко говоря, показала свою не полную состоятельность. Все сходятся во мнении о необходимости диспетчеризации. Мы называем это «консолидированный парк вагонов под управлением перевозчика». Речь идет о праве РЖД управлять консолидированным парком в размере около 250 тыс. вагонов. Не будет обратного возврата грузового подвижного состава в РЖД, будет система управления, обязательная для исполнения всеми участниками железнодорожных перевозок.