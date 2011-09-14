Дефицит вагонов сам кончится в октябре

Во время своего визита в Хабаровский край глава РЖД Владимир ЯКУНИН пообещал в течение полутора месяцев решить вопрос дефицита вагонов на железной дороге.
Проблемы у грузоотправителей возникли после проведения реформы РЖД, в результате чего подвижной грузовой состав перешел в частные руки. Так хотели создать рынок. Но вместо этого получили нарушение нормальной деятельности единого механизма железнодорожных перевозок. Комментируя для «ЗР» ситуацию с возникшим на дороге дефицитом вагонов, Владимир Якунин назвал его искусственным:
- На железных дорогах России осуществляют работу 1 млн 60 тыс. вагонов, что больше, чем в СССР. При этом грузов перевозится почти в полтора раза меньше, чем в советское время. К дефициту приводит отсутствие нормативной базы, регулирующей отношения перевозчика и владельца вагонов.
Новым владельцам не выгодно гонять свою собственность по низкорентабельным маршрутам, и они ждут хорошей цены. Простаивающие по всей стране частные вагоны «забивают» инфраструктуру станций, останавливая другие грузопотоки. Стоимость простоя сейчас копеечная, она легко компенсируется высокой ценой аренды подвижного состава.
- Полагаю, что если будет поддержка со стороны органов государственного управления, то эта проблема будет решена в течение полутора месяцев, - сказал глава РЖД. - Идеология отчуждения перевозчика от погрузочного ресурса, мягко говоря, показала свою не полную состоятельность. Все сходятся во мнении о необходимости диспетчеризации. Мы называем это «консолидированный парк вагонов под управлением перевозчика». Речь идет о праве РЖД управлять консолидированным парком в размере около 250 тыс. вагонов. Не будет обратного возврата грузового подвижного состава в РЖД, будет система управления, обязательная для исполнения всеми участниками железнодорожных перевозок.
После корректировки последствий реформы частники не смогут отказаться принять в свои вагоны груз, предложенный РЖД, наказание за простои, судя по всему, также вырастет до разорительных размеров. Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ заявил, что правительство региона оказывает всевозможную поддержку железнодорожникам при обращении в федеральные органы власти по данному вопросу.