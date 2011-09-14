Домопад как рядовое явление

- Проблема есть. У нас достаточно большой объем таких зданий. Наверное, как и везде по России. Есть и программы, которые все это учитывают. Мы занимаемся обследованием зданий и сооружений по всему Дальнему Востоку. Аналогичны проблемы и на Сахалине, и на Камчатке, где очень много аварийных зданий. Трещины постоянно замазывают, но «нашлепки» только оттягивают срок обрушения. И каждый год рушатся стены, падают балконы и пр. Просто за другими событиями эти теряются. Подумаешь - рухнул балкон!? А ведь это показатель того, что давным-давно надо было принимать меры, что ситуация уже критическая, аварийная. Проблему с аварией жилья легче предотвратить, чем потом восстанавливать дом.