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Электронное правительство создадут к 1 октября

14 сентября 2011, 14:46
Сегодня россияне получают от федеральных органов 81 миллион услуг, а электронное правительство облегчит доступ к этим услугам.

Электронное правительство в России будет полностью создано к 1 октября. Как заявил вице-премьер Вячеслав Володин, сегодня россияне получают от федеральных органов 81 миллион услуг, а электронное правительство облегчит доступ к этим услугам.

«Через реализацию этого проекта мы убираем барьеры, убираем бюрократические препоны, создаем возможность для граждан получать услуги доступно и быстро», - добавил вице-премьер, которого цитирует РСН.

Электронное правительство — способ предоставления информации и оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.

#Новости#Дальний Восток#Политика
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