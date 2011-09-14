Еще раз доказано: понедельник - самый тяжелый день недели

Издание приводит "хит-парад" жалоб британцев в понедельник. На первом месте - "вы с ужасом думаете о предстоящей рабочей неделе", на втором: "по понедельникам вы всегда чувствуете большую усталость, чем в другие дни", на третьем - "вы уже тоскуете по выходным". Также люди сетуют на то, что выходные прошли слишком бурно или утомительно, а в понедельник с утра нужно отвечать на кучу электронных писем.