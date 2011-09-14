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ГЧП на границе

14 сентября 2011, 12:18
ДВТУ «Росграницы» создан Дальневосточный фонд развития приграничной инфраструктуры и сотрудничества.

В Хабаровске по инициативе бизнес-сообщества дальневосточного региона, членов общественного совета при ДВТУ «Росграницы» создан Дальневосточный фонд развития приграничной инфраструктуры и сотрудничества.

Как сообщила «ЗР» помощник руководителя ДВТУ «Росграницы» Наталья МАКАРЕВИЧ, фонд образован в целях развития приграничной инфраструктуры, международного туризма и внешнеэкономического сотрудничества. Руководит фондом Александр ОСАУЛЕНКО - председатель общественного совета при ДВТУ «Росграницы», руководитель Дальневосточного регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель правления РСТ. Фонд берет на себя обязательства на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) участвовать в обустройстве объектов государственной границы РФ и совершенствовании инфраструктуры пунктов пропуска в пределах ДФО.

Учредителями фонда выступили ООО «Дальневосточная международная туристическая компания», ООО «Туристическое бюро «Интертур-2000», ООО «Дальимпэкс ДВ Сервис». Создан попечительский совет фонда, в состав которого вошли представители органов исполнительной власти субъектов РФ в ДФО, ДВТУ «Росграницы» и общественного совета при ДВТУ «Росграницы».

#Новости#Хабаровск#Политика
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