ГЧП на границе

Как сообщила «ЗР» помощник руководителя ДВТУ «Росграницы» Наталья МАКАРЕВИЧ, фонд образован в целях развития приграничной инфраструктуры, международного туризма и внешнеэкономического сотрудничества. Руководит фондом Александр ОСАУЛЕНКО - председатель общественного совета при ДВТУ «Росграницы», руководитель Дальневосточного регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель правления РСТ. Фонд берет на себя обязательства на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) участвовать в обустройстве объектов государственной границы РФ и совершенствовании инфраструктуры пунктов пропуска в пределах ДФО.