Глава Владивостока контролирует подготовку к зиме

Котельная в Трудовом не ремонтировалась в течение 20 последних лет. Оборудование сильно износилось, в связи с чем у жителей поселка то и дело возникали проблемы с горячей водой. В 2010 году котельная была передана в ведение МУПВ «ВПЭС», и с этого момента здесь началась модернизация. Была проведена большая техническая работа по переоснащению, установлен новый котел, отвечающий всем современным требованиям.