Главный тренер "Луча-Энергии" Сергей Павлов: Все голы по делу

В очередном матче ФНЛ первенства России в первом дивизионе «Луч-Энергия» одержал убедительную победу над «Факелом» - 3:1. Этот выигрыш стал четвертым для «желто-синих» на выезде и позволил сохранить 15 место в турнирной таблице.
Однако, судя по выездным матчам, приморцы поднялись на девятую строчку табеля о рангах. Первыми счет в матче открыли хозяева. На 12 минуте Денис Кириленко отдал пас на Андрея Акопянца и полузащитник, еще совсем недавно выступавший в составе «желто-синих», отправил мяч прямо в «девятку».
Правда, преимущество воронежцев было недолгим. Спустя две минуты гости заработали штрафной. Роман Славнов подал мяч в штрафную, Дмитрий Семочко пробил, но вратарь сумел ликвидировать угрозу, скорректировал полет мяча, так что он попал в штангу. К несчастью голкипера первым на добивание подоспел Матия Кристич, защитник приморцев и сравнял счет.
Во второй половине встречи Сергей Павлов выпустил на поле Алана Кусова и Александра Алхазова. C середины второй сорокапятиминутки гости завладели преимуществом и стали создавать момент за моментом. Только Алхазов трижды отличиться, но в пустые ворота с трех метров он не попадал. Один раз он попал в штангу. Под занавес матча количество опасных моментов переросло в качество. На 88 минуте встречи Юрий Газинский отдал пас все тому же Алхазову, который отправил мяч в дальний нижний угол ворот - 1:2! А спустя еще пару минут все тот же Алхазов, но уже с передачи Кусова отметился во второй раз – 1:3.
После этого поражения наставники «Факела» Константин Сарсания и Анатолий Байдачный подали в отставку. Эта вторая отставка подряд после матчей «желто-синих».
– Думаю, что мы сегодня играли лучше, чем "Факел", - констаировал главный тренер "Луча-Энергии" Сергей Павлов. - В первом тайме встреча шла на "перетяг", но мы придержали ряд замен, которые должны были усилить игру – они это в итоге и сделали. Причем нам не сразу удалось реализовать свои моменты: не забиваем раз, два, три – одна штанга, другая, перекладина. Рад, что наши ребята не сломались и все же сумели поразить ворота хозяев и одержать победу. Все по делу, все голы вытекали из игры, во втором тайме на поле мы доминировали.
– В каких компонентах, на ваш взгляд, вы превзошли своих соперников?
– Во многих. Мы были быстрее, стремительнее переходили из обороны в атаку, чаще создавали острые моменты. Вторая половина матча осталась полностью за нами, а вот в первом тайме все было 50 на 50, игра могла до перерыва качнуться в любую сторону. Мы готовили замены на усиление, так сработали и в Хабаровске, где после перерыва забили четыре мяча. Сегодня голов было меньше, во втором тайме не реализовали подряд четыре момента, которые были стопроцентными: прострел на дальнюю штангу, но игрок не попадает в цель с близкого расстояния, выход один на один не реализовали, головой бьем в пустые ворота – опять попадаем в каркас. Хорошо, что все эти эпизоды не сломали команду и мы смогли забить в концовке.
Константин САРСАНИЯ, главный тренер ФК "Факел": НЕ ВИЖУ СМЫСЛА ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ В "ФАКЕЛЕ"
– Неплохо играли до перерыва. Забили хороший мяч, но, к сожалению, сразу пропустили. В первом тайме, думаю, было немало позитивных моментов. Во второй половине минут двадцать пытались нагнетать, а потом с командой что-то случилось. Даже не знаю, что произошло, раньше такого не было. Нам с Анатолием Николаевичем (Байдачным – прим. авт.) непонятно, что же все-таки случилось с ребятами. Это то, что касается непосредственно игры. А дальше… Так как непонятно что произошло с командой, значит, нет смысла в ней работать. Вот и все, что могу сказать.
– Это означает, что вы подаете в отставку или же это заявление, сделанное на эмоциях?
– Нет, это взвешенное решение, которое мы еще должны обсудить с руководством клуба. Я проработал здесь чуть больше года. Могу сказать, что Воронеж достоин лучшей команды, чем та, которая есть сейчас. Но это поступательный процесс, все нужно пройти: в прошлом сезоне начинал, когда "Факел" был на 11-м месте в зоне "Центр" второго дивизиона, сейчас же играм в первом дивизионе – да, идем последними, но шансы сохранить прописку есть. Когда ты понимаешь, что происходит с командой, то есть смысл бороться, работать. А когда нет понимания, то это напоминает борьбу с ветряными мельницами. Хочу пожелать всем болельщикам "Факела" удачи, чтобы их команда прогрессировала, росла и футбол здесь развивался. Еще раз повторюсь, что в Воронеже самые лучшие болельщики. Не одобряю тех фанатов, которые сегодня команду не поддерживали, но это их акция, они имеют на это право.
– Будете ли вы на эту тему подробнее общаться с игроками?
– Нет. Пожелаю всем удачи, и все.
Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, старший тренер ФК "Факел": БЫЛ ПОЛНЫЙ ОТКАЗ ОТ БОРЬБЫ
– Соглашусь с Константином Сергеевичем: то, что мы видели во втором тайме, напоминало фразу: "Ну, когда же вы нам забьете". Я не верю в такую игру, присоединяясь к коллеге: здесь нет смысла работать дальше. Был полный отказ от борьбы, команда просто встала, - передает onedivision.ru.