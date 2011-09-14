Главный тренер "Луча-Энергии" Сергей Павлов: Все голы по делу

– Нет, это взвешенное решение, которое мы еще должны обсудить с руководством клуба. Я проработал здесь чуть больше года. Могу сказать, что Воронеж достоин лучшей команды, чем та, которая есть сейчас. Но это поступательный процесс, все нужно пройти: в прошлом сезоне начинал, когда "Факел" был на 11-м месте в зоне "Центр" второго дивизиона, сейчас же играм в первом дивизионе – да, идем последними, но шансы сохранить прописку есть. Когда ты понимаешь, что происходит с командой, то есть смысл бороться, работать. А когда нет понимания, то это напоминает борьбу с ветряными мельницами. Хочу пожелать всем болельщикам "Факела" удачи, чтобы их команда прогрессировала, росла и футбол здесь развивался. Еще раз повторюсь, что в Воронеже самые лучшие болельщики. Не одобряю тех фанатов, которые сегодня команду не поддерживали, но это их акция, они имеют на это право.