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Китай представил телевизор с телепатическим управлением

14 сентября 2011, 17:25
Китайская компания Haier на выставке IFA показала первый телевизор с мозгокомпьютерным интерфейсом, как его принято называть.

Китайская компания Haier на выставке IFA показала первый телевизор с мозгокомпьютерным интерфейсом, как его принято называть.

В его основу положена технология от фирмы NeuroSky, которая специализируется на подобных разработках. В результате телевизором Haier можно будет управлять без пульта — одной силой мысли.

Правда, для отправки телевизору мысленных сигналов придется надеть специальное устройство под названием MindWave, похожее на шлем. Отметим, что это - полностью законченный коммерческий продукт: телевизор Haier Smart TV поступит в продажу в Китае уже в октябре, пишет CyberStyle.Ru.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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