Китай представил телевизор с телепатическим управлением

Китайская компания Haier на выставке IFA показала первый телевизор с мозгокомпьютерным интерфейсом, как его принято называть.
В его основу положена технология от фирмы NeuroSky, которая специализируется на подобных разработках. В результате телевизором Haier можно будет управлять без пульта — одной силой мысли.
Правда, для отправки телевизору мысленных сигналов придется надеть специальное устройство под названием MindWave, похожее на шлем. Отметим, что это - полностью законченный коммерческий продукт: телевизор Haier Smart TV поступит в продажу в Китае уже в октябре, пишет CyberStyle.Ru.