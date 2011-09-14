Китай создал собственную мобильную платформу

Корпорация Biadu, владеющая крупнейшим поисковиком в Китае, на прошедшей в Пекине пресс-конференции анонсировала свою собственную операционную систему, предназначенную для мобильных устройств.
Платформа, получившее название Baidu Yi (в переводе с китайского - "легкая"), представляет собой практически полного клона ОС Google Android. Как и многие другие популярные платформы, китайская ОС получит свою экосистему приложений - мини-программы для Yi смогут создавать сторонние разработчики и загружать их в онлайн-магазин, аналогичный Android Market или Apple App Store, пишут "Вести".
Baidu также представила новую главную страницу поисковой системы, добавив в нее несколько новых функций, в том числе социальные. Гендиректор Baidu Робин Ли отметил, что обновленная стартовая страница может негативно повлиять на развитие поисковика, поскольку пользователи теперь обязаны регистрировать аккаунт.