Китай создал собственную мобильную платформу

Платформа, получившее название Baidu Yi (в переводе с китайского - "легкая"), представляет собой практически полного клона ОС Google Android. Как и многие другие популярные платформы, китайская ОС получит свою экосистему приложений - мини-программы для Yi смогут создавать сторонние разработчики и загружать их в онлайн-магазин, аналогичный Android Market или Apple App Store, пишут "Вести".