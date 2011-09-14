Максимальная ставка по вкладам повысилась до 8,05%

ЦБ РФ провел мониторинг максимальных процентных ставок по рублевым вкладам. Как сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, в 1 декаде сентября максимальная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, составила 8,05%.