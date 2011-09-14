Местонахождение Роскоши установлено

Сбежавшую тигрицу Роскошь, недавно привезенную из Хабаровского края в питомник Приморья для восстановления популяции этого вида хищника, удалось отследить по радиомаячку. Судя по всему, находится она все там же - в Спасском районе. Специалисты предупреждают, что тигрица опасна и журналистов просят не вмешиваться в процесс поимки. Даже опытные зоологи не могут проедсказать поведение хищницы.
Напомним, 13 сентября из зоологического центра-лаборатории филиала Геолого-почвенного института Дальневосточного отделения Российской академии наук сбежала двухлетняя тигрица. По данным МЧС, тигрица по кличке Роскошь выбила лапой задвижку в клетке и вырвалась из вольера. "Беглянку разыскивают ученые и инспекция "Тигр". Сотрудники питомника в поселке Гайворон обеспокоены пропажей хищницы.
Оповещены все близлежащие районы о возможной опасности", - сообщили в МЧС Владивостока. Пока точно неизвестно, как тигрице удалось сбежать из заповедника. Виктор Юдин, ст. научный сотрудник Биолого-почвенного института ДВО РАН, сообщил о пропаже хищницы в специнспекцию «Тигр». Ее специалисты выехали на место происшествия для отлова животного. Виктор Юдин также активно приступил к поискам.
Несмотря на то что у хищницы на шее имеется специальное устройство с радиомаяком для отслеживания перемещения, поймать ее все еще не удалось. В настоящее время Роскошь разгуливает в 50 километрах от города Спасска-Дальнего. Зоологи надеются поймать животное, пока оно не вышло к жилым домам.
По мнению экспертов, главная опасность заключается в том, что после пребывания в центре-лаборатории она может выйти к людям. Тогда может произойти все что угодно. Правда, обычно жертвами тигров, которые заходят «в гости» в населенные пункты, становятся собаки и сельскохозяйственные животные, но от этого не легче…