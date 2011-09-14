На кадастровый учет – через Интернет

Каждый из нас хотя бы однажды сталкивался с необходимостью оформления прав на недвижимое имущество, будь то приватизация квартиры, наследование земельного участка, приобретение жилья и т.д. Конечным итогом этого процесса является процедура государственной регистрации прав на недвижимость. В России госрегистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляет Росреестр и его территориальные органы. У нас в Приморье этим занимается Управление Росреестра по Приморскому краю.