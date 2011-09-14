На подготовку к саммиту АТЭС будет выделено 205 млрд руб.

По его словам, в настоящее время реализована модель, создающая привлекательные условия инвестирования, в результате чего из внебюджетных источников привлекается 420 млрд руб., то есть вдвое больше федерального финансирования. Из предусмотренных к возведению 96 комплексных объектов более 70 находятся в стадии активного строительства, а 8 сданы в эксплуатацию. В их числе - морской грузовой терминал на о.Русский, водовод г.Владивостока, взлетно-посадочная полоса аэропорта, объекты энергетики и сетевого хозяйства, дома для жителей о.Русский. Также завершено строительство газотранспортной инфраструктуры.