На подготовку к саммиту АТЭС будет выделено 205 млрд руб.

На подготовку к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), намеченному на 2012 г., из федерального бюджета планируется выделить 205 млрд руб., из них 196 млрд руб. уже профинансировано. Об этом на VII Байкальском международном экономическом форуме в г. Иркутске сообщил глава Министерства регионального развития (Минрегион) РФ Виктор Басаргин.
По его словам, в настоящее время реализована модель, создающая привлекательные условия инвестирования, в результате чего из внебюджетных источников привлекается 420 млрд руб., то есть вдвое больше федерального финансирования. Из предусмотренных к возведению 96 комплексных объектов более 70 находятся в стадии активного строительства, а 8 сданы в эксплуатацию. В их числе - морской грузовой терминал на о.Русский, водовод г.Владивостока, взлетно-посадочная полоса аэропорта, объекты энергетики и сетевого хозяйства, дома для жителей о.Русский. Также завершено строительство газотранспортной инфраструктуры.
В оставшееся до саммита время, заверил В. Басаргин, в окрестностях Владивостока будет завершено строительство 120 км автодорог, магистрального газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток, благодаря которому объекты АТЭС и стратегические предприятия регионов Дальнего Востока смогут получать газ по конкурентным ценам. Это, в свою очередь, позволит снизить тарифы на тепло за счет перевода ТЭЦ с угля на газ.
"Подчеркну, что все строящиеся объекты будут эффективно использоваться и после проведения саммита АТЭС. Они обеспечат возможность дальнейшего развития края, ежегодного обучения 50 тыс. студентов, проведения более 7 тыс. высокосложных медицинских операций", - заключил В. Басаргин, пишет РИА ВОСТОК-МЕДИА.