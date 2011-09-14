Нургалиев избавится от спящих на посту полицейских

Глава МВД отметил, что зачастую в дежурных частях работают те, кто не состоял в охране общественного порядка, в уголовном розыске или "кто досиживает до пенсии". Подобные сотрудники должны найти себя на гражданке, полагает министр, например, они могут стоять "на двери у большого супермаркета".