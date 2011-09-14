Нургалиев избавится от спящих на посту полицейских

Глава МВД Рашид Нургалиев в ходе выступления перед личным составом магаданской полиции заявил, что в дежурных частях должны служить только профессиональные и опытные сотрудники, которые не спят на рабочем месте. За нарушения сотрудник МВД должен быть уволен, заметил министр.
По словам Нургалиева, необходимо искоренять нарушения, которые допускаются при приеме заявлений граждан. Министр напомнил, что люди идут в полицию за помощью и потому по каждому обращению гражданина должна проводиться грамотная работа, передает радио "Маяк".
Глава МВД отметил, что зачастую в дежурных частях работают те, кто не состоял в охране общественного порядка, в уголовном розыске или "кто досиживает до пенсии". Подобные сотрудники должны найти себя на гражданке, полагает министр, например, они могут стоять "на двери у большого супермаркета".