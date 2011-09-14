Объекты саммита АТЭС - на финишной прямой

Если в центральных регионах России строительная отрасль, по оценкам экспертов, только оправляется от последствий финансового кризиса, в Приморье стройка кипит по всем направлениям. Это и понятно – до саммита АТЭС 2012 года осталось чуть меньше года.
Надо сказать, что, несмотря на скептические замечания некоторых экспертов о том, что выполнить к саммиту тот объем работ, который запланирован, вряд ли удастся, и сетования горожан на неудобства, связанные с повсеместными стройками, сегодня уже можно говорить о том, что по основным объектам строительство выходит на завершающую стадию.
«Этот год для нас решающий, - подчеркивает губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, для которого стройки саммита АТЭС стали практически вторым местом работы . – Времени действительно осталось немного, но с полной ответственностью говорю: все объекты будут сданы в срок. Стройки идут ударными темпами, многие - с опережением графика. Я это знаю не по сводкам и не по «докладам». Мы инспектируем их постоянно, и все возникающие вопросы решаем оперативно непосредственно на стройплощадках».
В результате непосредственного контроля губернатора основные стройки идут по графику. Так, работы на объектах ДВФУ на острове Русский выполнены более чем на 70%. Пять жилых корпусов, в которых во время международной встречи будут размещены главы делегаций – президенты стран-участниц АТЭС, вышли на завершающую стадию.
Практически готово и здание конференц-центра, в котором пройдет деловая программа саммита. После международного мероприятия он станет крупнейшим учебным корпусом строящегося университета. Сейчас идет работа внутри помещения, к чистовой отделке готовятся четыре зала, в которых пройдут различные мероприятия саммита.
Общая площадь строящегося городка составляет 170 га, в состав ДВФУ входит 93 объекта, общая площадь зданий - 830 тыс./ кв. м. Строители подчеркивают, что работы ведутся в соответствии с графиком, и отставание, возникшее в связи с задержками поставок стройматериалов и конструкций (остров есть остров), удалось наверстать.
Ударными темпами идет и строительство дорог. Как сообщается в пресс-релизе администрации Приморского края, на 2-м участке дороги «пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом Де-Фриз - Седанка» на 100% готовы опоры путепровода через улицу Маковского, полностью выполнены монтаж пролетных строений, армирование и омоноличивание стыков пролетных строений. Сейчас здесь идут земляные работы по устройству съездов, переустройство коммуникаций и другие работы.
На низководном мосту «Де Фриз - Седанка» на 100% завершено устройство технологических площадок и временных опор. На объекте с обеих сторон моста выполняется надвижка пролетных строений, а также идет монтаж временных опор для установки пролетных строений.
На 2-м участке дороги уложено 32 тысячи квадратных метров цементобетонного основания, ведутся работы по монтажу четырех путепроводов и двух мостов. На 3-м и 4-м участках дороги «пос.Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом Де-Фриз - Седанка» на 100% выполнены работы по устройству основания и покрытия дорожной одежды. Продолжаются работы на мосту через реку Седанка и на путепроводе через улицу Верещагина.
На полуострове Назимова строители приступили к асфальтированию эстакадной части мостового перехода через пролив Босфор Восточный. Дорожное полотно моста на остров Русский будет соответствовать самым высоким мировым стандартам.
Как сообщает генеральный подрядчик строительства ОАО «УСК Мост», длина первого участка асфальтирования составляет около 400 метров. Весь процесс полностью автоматизирован – начиная от разгрузки и заканчивая укладкой. Асфальтобетон, приготовленный с применением модифицированного битума, обеспечит дорожному покрытию более высокую прочность и долговечность. Рецептура асфальтобетона учитывает все климатические особенности Приморья - перепады температур и повышенную влажность. Напомним, что согласно проекту, мост на остров Русский будет одним из крупнейших вантовых мостов в мире. Его центральный пролет длиной 1 104 метра станет рекордным в мировой практике мостостроения. У этого моста будут самые высокие пилоны и самые длинные ванты. Общий вес вантовой системы составит 3,5 тысячи тонн. Ввод моста в эксплуатацию обеспечит надежное транспортное сообщение материковой части Владивостока с островными территориями, это создаст предпосылки для расширения города в южном направлении.
В строительстве моста принимают участие приморские компании. Как подчеркнул губернатор Приморского края Сергей Дарькин в ходе последнего выездного совещания по строительству объектов саммита, строители края сегодня получают уникальный опыт, который позволит им успешно конкурировать с российскими и зарубежными строительными компаниями, а также участвовать в реализации других крупных проектов в России и за рубежом.
Еще одним объектом в программе рабочих поездок губернатора по стройкам саммита АТЭС является и театр оперы и балета. Он возводится на улице Фастовской в районе окончания мостового перехода через бухту Золотой Рог. Окончание строительства - четвертый квартал 2012 года. Стоимость объекта - почти 2,5 млрд рублей.
Сергей Дарькин недавно посетил стройплощадку, где сейчас идут работы по возведению каркаса здания театра оперы и балета. Они будут закончены уже к ноябрю 2011 года. Кроме того, строителями завершены работы по устройству внеплощадочных сетей канализации и водоснабжения, вертикальной планировке. Напомним, в здании будет два зала - на 300 и 1,5 тысячи мест.
Как отмечается в пресс-релизе администрации Приморья, губернатор отметил хороший темп и качество выполненной работы. По словам губернатора, театр оперы и балета во Владивостоке станет самым современным в России. При его проектировании учтены все мировые требования к зданиям такого типа. На этапе строительства подрядчик использует новейшие материалы и технологии.
«Театр будет гастрольного типа, мы сможем приглашать в Приморье самые знаменитые труппы со всего мира. Это будет способствовать развитию оперного и балетного искусства в крае, повысит его туристическую привлекательность», - отметил губернатор.
По графику идет и строительство двух пятизвездочных гостиниц во Владивостоке. Строители гостиничного комплекса на мысе Бурный завершают фасадные работы. Полностью закончено устройство кровли конференц-зала и двухуровневого основного здания. По информации генерального подрядчика строительства – ОАО «Наш дом Приморье», на строительстве гостиницы на Корабельной набережной также ведутся фасадные и кровельные работы, а также устройство внутренних инженерных систем. На этих объектах строители приступили к установке коммуникационных систем и благоустройству.
По мнению губернатора Приморского края Сергея Дарькина, пятизвездочные комплексы на мысе Бурном и Корабельной набережной станут частью нового морского фасада Владивостока.
Однако, несмотря на активное строительство объектов саммита АТЭС, не забывает администрация Приморского края и о социальном строительстве.
На днях Сергей Дарькин осмотрел площадку строительства нового жилого микрорайона для военнослужащих «Снеговая падь». В этом году в эксплуатацию сдали свыше 1000 квартир, более чем на 500 квартир уже оформлены все необходимые документы. Также до конца года в микрорайоне достроят 3 детских садика и детскую поликлинику. В следующем году планируется завершить строительство школы на 825 учеников и взрослой поликлиники.
На днях проинспектировал губернатор и новый детский садик «Тигренок», который откроется в ближайшее время, и ход строительства школы. Согласно проекту, в новой школе будет 2 спортзала, 2 бассейна, столовая и актовый зал. Рядом со школой появится футбольная площадка. Губернатор поинтересовался, каким будет покрытие на футбольном поле. «Поле должно быть искусственным, тогда площадка сможет работать круглогодично», - отметил губернатор.
Кроме этого, по инициативе губернатора Приморья разработан и вынесен на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания Приморского края законопроект о предоставлении многодетным семьям земельных участков. Законопроект регулирует вопросы предоставления земельных участков на безвозмездной основе многодетным семьям, проживающим на территории Приморского края. Если ранее, согласно закону «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», такие семьи могли бесплатно получить земельные участки только для садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, то после принятия закона «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» землю можно будет использовать и для жилищного строительства. Также законопроектом предусматривается сама возможность предоставления земельных участков из государственных и муниципальных земель, а также установлен круг лиц, имеющих право на льготный порядок предоставления земельного участка. Это позволит, по мнению губернатора, значительно увеличить объемы частного строительства. Особенно это важно в городах и районах Приморья.