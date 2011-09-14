Объекты саммита АТЭС - на финишной прямой

«Этот год для нас решающий, - подчеркивает губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, для которого стройки саммита АТЭС стали практически вторым местом работы . – Времени действительно осталось немного, но с полной ответственностью говорю: все объекты будут сданы в срок. Стройки идут ударными темпами, многие - с опережением графика. Я это знаю не по сводкам и не по «докладам». Мы инспектируем их постоянно, и все возникающие вопросы решаем оперативно непосредственно на стройплощадках».