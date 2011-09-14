Обновленным фасадам предстоит стать лицом Владивостока

Навесная фасадная система – это конструкция, состоящая из несущих элементов, монтируемых на стену, вертикальных направляющих элементов, слоя теплоизоляции, защитной мембраны (при необходимости), и облицовочного материала. Здания, на фасадах которых устроена навесная фасадная система, обладают существенными преимуществами: их стены защищены от агрессивных факторов окружающей среды, у них повышенная тепло- и звукоизоляция. Немаловажным является также и то, что при монтаже навесного фасада отсутствуют «мокрые» процессы, а значит, он может проводиться в любое время года при любой погоде. Необходимо отметить и внешнюю привлекательность, которой обладают навесные фасадные системы.