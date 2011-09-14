От «Суммы» не отказывайся

Ранее администрация края сообщала о заинтересованности в строительстве Уссурийской ТЭЦ (УТЭЦ) компаний из Сингапура и КНР. Предполагалось, что УТЭЦ будет работать на углях Глуховского буроугольного месторождения в Уссурийском районе. Даже был подписан договор с ОАО «Дальэнергосетьпроект» на проектирование первой очереди станции. Планы в отношении УТЭЦ озвучило ЗАО «Дальневосточная международная компания». Общая стоимость строительства оценивалась в 22,615 млрд рублей. По словам директора ЗАО Андрея ВАСЯНОВИЧА, топливо для станции должно было поступать из Раковского и Павловского угольных разрезов. Но до конкретных шагов дело так и не дошло, пока на горизонте не нарисовалась группа «Сумма».