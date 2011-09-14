«Паллада» быстро растет

К сентябрю возведение монолитного каркаса этого 24-этажного ЖК вышло на уровень 11-го этажа. Причем темпы работ по каркасу достигли 5-6 этажей в месяц. То есть уже в этом году вовсю будет вестись кладка стен и устройство фасадов. А в целом завершить это строительство предполагается в конце следующего года. Всего здесь будет 189 квартир, а на первых двух этажах – офисные помещения.