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«Паллада» быстро растет

14 сентября 2011, 22:52
Особенно быстро в городе из объектов коммерческого жилья строится жилой комплекс «Паллада».

Владивостокцы обратили внимание, что особенно быстро в городе из объектов коммерческого жилья строится жилой комплекс «Паллада» на проспекте «Красного Знамени» в районе «Педучилища».

Строит этот объект Группа компаний «Армада», хотя ранее первую неудачную попытку построить здесь здание предпринимала другая местная компания, «Капиталстрой».

К сентябрю возведение монолитного каркаса этого 24-этажного ЖК вышло на уровень 11-го этажа. Причем темпы работ по каркасу достигли 5-6 этажей в месяц. То есть уже в этом году вовсю будет вестись кладка стен и устройство фасадов. А в целом завершить это строительство предполагается в конце следующего года. Всего здесь будет 189 квартир, а на первых двух этажах – офисные помещения.

Стоит напомнить, что ранее Группа компаний «Армада» построила одноименный 20-этажный жилой комплекс на Некрасовской – напротив библиотеки им. Горького.

#Новости#Владивосток#Рынки
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