«Паллада» быстро растет

Владивостокцы обратили внимание, что особенно быстро в городе из объектов коммерческого жилья строится жилой комплекс «Паллада» на проспекте «Красного Знамени» в районе «Педучилища».
Строит этот объект Группа компаний «Армада», хотя ранее первую неудачную попытку построить здесь здание предпринимала другая местная компания, «Капиталстрой».
К сентябрю возведение монолитного каркаса этого 24-этажного ЖК вышло на уровень 11-го этажа. Причем темпы работ по каркасу достигли 5-6 этажей в месяц. То есть уже в этом году вовсю будет вестись кладка стен и устройство фасадов. А в целом завершить это строительство предполагается в конце следующего года. Всего здесь будет 189 квартир, а на первых двух этажах – офисные помещения.
Стоит напомнить, что ранее Группа компаний «Армада» построила одноименный 20-этажный жилой комплекс на Некрасовской – напротив библиотеки им. Горького.