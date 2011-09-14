Почта США оказалась на грани разорения из-за e-mail

Глава USPS (Почтовой службы США) Патрик Донаго рассказал о трудной ситуации, в которой оказалась компания: "Если раньше аналитики часто говорили о том, что email, сервисы мгновенных сообщений и социальные сети вытесняют традиционную почту теоретически, в перспективе, то сегодня мы получаем практическое подтверждение этому".