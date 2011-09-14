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Почта США оказалась на грани разорения из-за e-mail

14 сентября 2011, 17:18
В рамках программы сокращения расходов будут закрыты 3700 офисов USPS в США и прекращена доставка писем по субботам.

Глава USPS (Почтовой службы США) Патрик Донаго рассказал о трудной ситуации, в которой оказалась компания: "Если раньше аналитики часто говорили о том, что email, сервисы мгновенных сообщений и социальные сети вытесняют традиционную почту теоретически, в перспективе, то сегодня мы получаем практическое подтверждение этому".

Донаго сообщил, что в рамках программы сокращения расходов будут закрыты 3700 офисов USPS в США и прекращена доставка писем по субботам.

Кроме того, компания собирается просить помощи у Конгресса. В случае отказа она готова признать себя разоренной. В условиях когда популярность писем (от приоритетных до рекламных) значительно снизилась, основным источником дохода для почтовых служб стала доставка посылок, пишет Onliner.by.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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