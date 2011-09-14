Почти 90% ИТ-специалистов хотели бы покинуть Россию

Еще две трети опрошенных (65%) определили свою позицию как «хочу, но пока не планирую». Среди тех, кто заявил о планах найти работу за рубежом, главной «страной мечты» остаются США, переехать в которые хотели бы 20% опрошенных. Следующими по популярности местам переезда ИТ-специалистов стали британские доминионы Австралия (18%) и Канада (13%).