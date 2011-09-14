zr.media
ГлавноеВсе новости

Почти 90% ИТ-специалистов хотели бы покинуть Россию

14 сентября 2011, 17:08
Четверть опрошенных ИТ-сотрудников (24%), никогда не работавших за границей, заявили, что предпринимают некие шаги для возможного отъезда.

Почти 90% ИТ-специалистов хотели бы покинуть Россию ради работы за границей. Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного компанией HeadHunter. Четверть опрошенных ИТ-сотрудников (24%), никогда не работавших за границей, заявили, что предпринимают некие шаги для возможного отъезда.

В опросе их позиция выражалась формулировкой «Да, уже планирую».

Еще две трети опрошенных (65%) определили свою позицию как «хочу, но пока не планирую». Среди тех, кто заявил о планах найти работу за рубежом, главной «страной мечты» остаются США, переехать в которые хотели бы 20% опрошенных. Следующими по популярности местам переезда ИТ-специалистов стали британские доминионы Австралия (18%) и Канада (13%).

#Новости#Дальний Восток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56