Почти 90% ИТ-специалистов хотели бы покинуть Россию ради работы за границей. Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного компанией HeadHunter. Четверть опрошенных ИТ-сотрудников (24%), никогда не работавших за границей, заявили, что предпринимают некие шаги для возможного отъезда.
В опросе их позиция выражалась формулировкой «Да, уже планирую».
Еще две трети опрошенных (65%) определили свою позицию как «хочу, но пока не планирую». Среди тех, кто заявил о планах найти работу за рубежом, главной «страной мечты» остаются США, переехать в которые хотели бы 20% опрошенных. Следующими по популярности местам переезда ИТ-специалистов стали британские доминионы Австралия (18%) и Канада (13%).