Приморские "ковчеговцы" отправились в первое путешествие в Китай

Для первого выезда за границу выбрали Хуньчунь, потому что это не очень далеко. Для начала нужно посмотреть, как "ковчеговцы" перенесут дорогу. Планируем посетить буддийский Храм, побывать на чайной церемонии и, конечно же, встретиться с китайскими инвалидами. Хотим поделиться своим опытом реабилитации, рассказать и показать, как интересно мы проводим время. Думаю, что проведем несколько спортивных соревнований по теннису, дартцу, бочу. А зимой собираемся пригласить китайских инвалидов в гости во Владивосток, на подледную рыбалку. У нас уже есть опыт проведения подобной зимней вылазки. Наши "ковчеговцы" с нетерпение ждут, когда наступит теплый зимний денек, чтобы выехать на рыбалку. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В Хуньчунь мы берем с собой видеозаписи с нашими мероприятиями. Покажем, что и для колясочника активный отдых вполне реален».