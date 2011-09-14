Примсоцбанк внедрил новый ипотечный кредит по ставке от 7,9% годовых

Кредит по этой программе можно оформить на срок от 3 до 27 лет в сумме от 300 тыс. до 8 млн. рублей. Ставка по кредиту составит от 7,9% до 10,3% годовых в зависимости от размера первоначального взноса, суммы и срока кредита.