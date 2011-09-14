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Примсоцбанк внедрил новый ипотечный кредит по ставке от 7,9% годовых

14 сентября 2011, 13:19
Программа подойдет тем заемщикам, которые уже имеют недвижимость в собственности, но желают улучшить свои жилищные условия или приобрести квартиру в «новострое» по государственной программе.

Примсоцбанк предложил своим клиентам новый ипотечный продукт – «Новостройка плюс». Программа подойдет тем заемщикам, которые уже имеют недвижимость в собственности, но желают улучшить свои жилищные условия или приобрести квартиру в «новострое» по государственной программе, отметили в пресс-службе кредитной организации.

Кредит по этой программе можно оформить на срок от 3 до 27 лет в сумме от 300 тыс. до 8 млн. рублей. Ставка по кредиту составит от 7,9% до 10,3% годовых в зависимости от размера первоначального взноса, суммы и срока кредита.

#Новости#Приморье#Общество
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