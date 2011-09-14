Райффайзенбанк заработал за I полугодие 6,8 млрд руб. чистыми

При этом рост портфеля кредитов корпоративных клиентов вырос на 6,5% до 239 573,4 млн рублей, розничным клиентам — на 13,4% до 88 902,5 млн рублей. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле банка составила 7,2% по состоянию на конец 1 полугодия, тогда как на начало года она составляла 8,8%.