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Райффайзенбанк заработал за I полугодие 6,8 млрд руб. чистыми

14 сентября 2011, 13:27
Накануне Райффайзенбанк объявил финансовые итоги своей деятельности за 1 полугодие 2011 года по МСФО.

Накануне Райффайзенбанк объявил финансовые итоги своей деятельности за I полугодие 2011 года по МСФО. Чистая прибыль за отчетный период достигла 6751,7 млн рублей, увечившись по сравнению с показателем за аналогичный периодом прошлого года на 80,1%.

Как отметили в пресс-службе банка, основными факторами роста чистой прибыли банка стали: рост чистого процентного дохода и снижение расходов на создание резервов на возможные потери по ссудам в результате улучшения качества кредитного портфеля. Объем кредитного портфеля до вычета резервов вырос на 8,4% по сравнению с концом 2010 года и составил 336 528,5 млн рублей.

При этом рост портфеля кредитов корпоративных клиентов вырос на 6,5% до 239 573,4 млн рублей, розничным клиентам — на 13,4% до 88 902,5 млн рублей. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле банка составила 7,2% по состоянию на конец 1 полугодия, тогда как на начало года она составляла 8,8%.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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