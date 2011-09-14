Роспотребнадзор советует привиться от кори перед поездкой в Европу

Наибольшее число заболевших отмечается среди детей от одного до четырех лет и молодых людей в возрасте 15–29 лет. Большинство заболевших не были вакцинированы против кори. В ведомстве отмечают, что за семь месяцев 2011 года выявлено 34 завозных случая кори. Случаи кори были импортированы в Россию из 12 стран: Англии, Германии, Италии, Франции, Латвии, Украины, Узбекистан, Таджикистан, Индии, Индонезии, Китая и Испании. Импортированные в Россию случаи кори завезены российскими гражданами после поездок в европейские государства, студентами ВУЗов, а также временными переселенцами и трудовыми мигрантами преимущественно из Узбекистана.