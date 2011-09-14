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Россиян предлагают лишить бесплатных автодорог

14 сентября 2011, 14:44
Сенаторы раскритиковали прозвучавшую в ходе V Тихоокеанского экономического конгресса во Владивостоке идею введения в России платных автодорог.

Сенаторы раскритиковали прозвучавшую в ходе V Тихоокеанского экономического конгресса во Владивостоке идею введения в России платных автомобильных дорог при отсутствии бесплатной альтернативы.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, член комитета по образованию и науке Руслан Гаттаров заявил, что не видит доводов для отхода от действующего законодательства с целью построения в стране безальтернативных платных дорог.

“Платные дороги – это хорошая вещь только для тех, у кого есть деньги. Людей, готовых платить за это, в России крайне мало. Действующий закон не предусматривает введения платной трассы в отсутствии идущей параллельно бесплатной. Причем, в соответствии с тем же законом, бесплатная дорога может быть длиннее платной не более чем на 30 процентов”, - отметил сенатор.

#Новости#Владивосток#Общество
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