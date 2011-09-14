Самый сладкий юбилей

Предприятий с такой богатой историей, как у «Приморского кондитера», не только в Приморье, но и во всей стране наберется не много. Начиналась эта славная история в 1906 году с открытия кустарного карамельного производства на базе скромной макаронной фабрики, расположенной в небольшом здании в центре Владивостока.
Первым подарком Владивостокским сладкоежкам стало монпасье «Леденцовая смесь», мягкие конфеты, карамель с различными начинками, шоколадные рачки, рыбки, зайчики, печенье, халва. Ассортимент менялся год от года: расширялся в мирное время и сужался в годы тяжелых испытаний для страны. Во время Великой Отечественной войны продукция фабрики выдавалась по карточкам вместо сахара.
В 50-х началось производство наборов элитных шоколадных конфет «Москва», «Ликерные бутылочки», «Метеорит», а также изготовление шоколадных ракушек и медалей. С 1967 года в розничном отделении выпускают знаменитые конфеты «Птичье молоко», ставшие визитной карточкой фабрики.
В настоящее время на предприятии производится более 300 наименований конфет, шоколада, мармелада, карамели, печенья, тортов, изысканный и необыкновенный вкус которых отмечен десятками престижных призов и наград международного, всероссийского и регионального уровня. Качество продукции регламентируется ГОСТАми, кроме того, ведется постоянная работа по улучшению рецептур, разрабатываются новинки.
Особое внимание уделяется соблюдению всех параметров технологического процесса, качеству сырья - используются натуральные и экологически чистые ингредиенты.
За последние годы в цехах фабрики обновлено оборудование и установлено несколько новых технологических линий для производства сладкой продукции мирового уровня.
Комплекс современного оборудования по производству плиточного шоколада и конфет «Ассорти», установленный в цехах фабрики, не имеет аналогов в России и позволяет производить шоколад особо тонкой консистенции, ароматный и «тающий во рту». Тщательно подобранное соотношение ингредиентов, а также технологии производства делают его эталоном настоящего российского шоколада.
Сегодня «Приморский кондитер» - это современное универсальное многопрофильное кондитерское производство, и это единственная фабрика на ДВ России, выпускающая натуральный шоколад из исходного сырья (какао-бобы).
Не обходится и без трудностей. Усиливается давление конкурентов федерального уровня - так, холдинг «Объединенные кондитеры», зарегистрировав имущественные права на большинство советских брендов, весной 2008 года потребовал от «Приморского кондитера» прекратить выпуск 50 видов конфет с хорошо известными названиями («Ласточка», «Весна», «Буревестник», «Птичье молоко» и т.д.). Запрет на использование привычных для людей названий доставил компании много проблем: пришлось прекращать выпуск «советских брендов», заказывать новую упаковку и объяснять покупателям, почему, например «Кара-Кум» превратился в «Карабум».
Несмотря ни на что, предприятие продолжает успешно развиваться, на производстве трудится около 500 человек, и география продаж постоянно расширяется. Уникальный, запоминающийся вкус продукции «Приморского кондитера» известен и любим не только в Дальневосточном регионе, но и за рубежом.
В биографию «Приморского кондитера» вписано много знаменательных событий и достижений. Проходят годы, но неизменными остаются традиции высокого качества, превосходного вкуса и постоянного поиска совершенства - в форме, рецептуре, технологиях.