Самый сладкий юбилей

Предприятий с такой богатой историей, как у «Приморского кондитера», не только в Приморье, но и во всей стране наберется не много. Начиналась эта славная история в 1906 году с открытия кустарного карамельного производства на базе скромной макаронной фабрики, расположенной в небольшом здании в центре Владивостока.