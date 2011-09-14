«Шашки» наголо!

Сама по себе диспетчерская служба является независимым регулятором между клиентом и водителем, она заранее определяет стоимость того или иного маршрута. Садясь в машину со счетчиком, клиент до конца поездки не будет знать, сколько он должен заплатить. Кроме того, таксометры – это большой соблазн для недобросовестных водителей. Во-первых, они будут всячески стараться «намотать» пару лишних километров, и тогда 100% пострадает клиент. Во-вторых, как признают сами водители, в этих счетчиках очень легко «подкрутить» любые данные, из-за чего обманутыми могут оказаться не только пассажиры, но и руководители таксомоторных компаний. Таким образом, это шаг назад, а не вперед.