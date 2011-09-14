«Шашки» наголо!

Новый ФЗ «О безопасности дорожного движения», вступивший в силу 1 сентября, уже успел произвести немало шума и вызвать недовольство практически всех таксомоторных компаний страны.
Об особенностях действия закона на территории Хабаровского края, а также о возможностях «выживания» таксистов в новых условиях «ЗР» рассказал председатель НКО «Дальневосточная ассоциация такси» Андрей НИКОНОВ.
- Андрей Всеволодович, какие наиболее существенные изменения в работе таксомоторов предусматривает закон, и почему они вызвали такой широкий резонанс?
- Поводов для недовольства новым законом у таксистов предостаточно. В частности, одним из требований 69-ФЗ является обязательная установка таксометров. Очень любят в этом плане приводить пример США, - мол, у них во всех такси счетчики километража. В действительности же американские «желтые» машины – это наши «бомбилы», и по таксометрам работают только они. Так же, как и в России, у них есть множество таксомоторных компаний со своими диспетчерскими службами – их работники не пользуются никакими счетчиками и не испытывают никаких проблем.
Сама по себе диспетчерская служба является независимым регулятором между клиентом и водителем, она заранее определяет стоимость того или иного маршрута. Садясь в машину со счетчиком, клиент до конца поездки не будет знать, сколько он должен заплатить. Кроме того, таксометры – это большой соблазн для недобросовестных водителей. Во-первых, они будут всячески стараться «намотать» пару лишних километров, и тогда 100% пострадает клиент. Во-вторых, как признают сами водители, в этих счетчиках очень легко «подкрутить» любые данные, из-за чего обманутыми могут оказаться не только пассажиры, но и руководители таксомоторных компаний. Таким образом, это шаг назад, а не вперед.
Отмечу, в законе не прописано, что именно должен представлять из себя этот таксометр. Сегодня члены нашей ассоциации уже начали заказывать и устанавливать электронные счетчики, на которых будет отображаться стоимость поездки, названная диспетчером, и ее «расшифровка», т.е. длина маршрута, цена за километр, скидки и т.п. Мы решили пойти по такому пути, чтобы защитить и себя, и клиентов от обмана. Кстати, у такого счетчика есть еще одно очень важное преимущество – его не нужно «вшивать» в электросхему автомобиля, что позволяет сохранить дилерскую гарантию.
Другая нелепость нового закона состоит в том, что теперь таксист не имеет права работать на арендованной машине – автомобиль обязательно должен быть либо в собственности, либо в лизинге. На самом деле данное требование вообще противоречит конституционным правам человека. Ведь если я могу выписать доверенность на машину своему другу или родственнику, то почему не могу выписать ее на водителя такси? Тем более что разрешение, которое таксисты также должны приобретать с 1 сентября, оформляется на автомобиль, а не на перевозчика.
Кроме того, согласно закону, с 2014 года появятся квоты на количество таксомоторов. То есть, к примеру, если в Хабаровском крае будет установлена квота на 5 тысяч таксистов, то уже 5001-й должен будет получать лицензию на конкурсной основе. Во-первых, такой подход является противозаконным ограничением конкуренции, а, во-вторых, послужит поводом к возникновению новых коррупционных механизмов.
- Должны ли таксисты перекрашивать автомобили в единый цвет?
- К счастью, право принимать решения по этому вопросу было предоставлено субъектам РФ. В частности, мы договорились с краевым правительством, что на территории Хабаровского края данное требование действовать не будет. Здесь важно понимать, что у многих таксомоторных компаний за годы работы сформировался свой определенный корпоративный стиль, цвет, который, по сути, является лицом, брендом компании. Немаловажен здесь и финансовый вопрос. Перекраска автомобиля – это серьезные затраты для предпринимателей (50 - 70 тыс. рублей за машину), которые, несомненно, приведут к росту тарифов для потребителей.
- Какие требования нового закона можно считать действительно нужными? Какие наиболее актуальные проблемы отрасли остались вне поля зрения разработчиков закона?
- Среди «полезных» новшеств - в салоне такси теперь обязательно должен висеть бэйджик с ФИО водителя, регистрационным номером, телефоном для жалоб и предложений. На боковой поверхности автомобиля должна быть наклеена полоса с разметкой в виде квадратов, а на крыше – плафон оранжевого цвета. Кроме того, в конце поездки водитель обязан предъявлять клиенту бланк строгой отчетности либо кассовый чек. И, пожалуй, последний «плюс» – это приобретение разрешения на машину. Оно будет выдаваться сроком на 5 лет, а ее стоимость в Хабаровском крае составит не более 500 рублей.
Что касается остальных пунктов закона, то многие из них будут пересмотрены на дополнительных чтениях, которые должны состояться уже в октябре-ноябре. Таким образом, финальная версия 69-ФЗ «О безопасности дорожного движения», которая вступит в силу 1 января следующего года, может значительно отличаться от пилотной.
В частности, на мой взгляд, было бы правильным внести запрет на сетевую деятельность таксомоторных компаний. Например, в Хабаровске есть такси, официально зарегистрированное в г. Курган. Эта компания ведет свою деятельность в других городах, не открывая там филиалов. Такие сетевики ни перед кем не несут никакой ответственности, а их налоговые отчисления в краевой бюджет равны нулю.
- Какие контролирующие органы должны следить за соблюдением закона?
- Тоже интересный вопрос. Пока – неясно. Никаких инструкций на сегодняшний день не поступило ни в налоговую инспекцию, ни в лицензионный департамент, ни даже в ГИБДД. Закон, вышедший 1 сентября, носит рекомендательный характер, и до 1 января 2012 года у таксистов есть время выполнить его требования. Контролирующий орган будет определен до конца года, но в любом случае останавливать и проверять таксистов будут сотрудники ГИБДД.
Что касается штрафов, которые будут выписываться нарушителям со следующего года, то максимальная единовременная сумма, при несоблюдении всех требований, может достигать 30 тыс. рублей.
- Какие тенденции характерны сегодня для хабаровского рынка услуг такси, и как может измениться ситуация благодаря новому закону?
- В настоящее время только в Хабаровске действует более 700 таксомоторных компаний, и их число продолжает расти. Впрочем, определенную упорядоченность и ясность в это многообразие сможет внести официальный единый реестр перевозчиков, который окончательно сформируется также к январю следующего года и будет опубликован на специальном сайте правительства Хабаровского края, ссылка появится и на нашем форуме «Дальневосточной ассоциации такси». В этот реестр войдут только компании, получившие разрешения, а значит, легальные. И потенциальные клиенты смогут с этим списком ознакомиться.
Что касается нового закона, то лишь половина опрошенных «бомбил» высказывает свою готовность следовать его требованиям. Те, кто пожелает остаться вне закона, несомненно, потеряют значительную часть клиентов, т.к. будут вынуждены маскироваться, сняв с автомобилей характерные «шашечки». В противном случае они будут подвергаться проверкам и, следовательно, крупным штрафам.