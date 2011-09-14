Спасатели Приморья ищут пропавшую группу туристов

Главное управление МЧС России по Приморскому краю обращается к жителям края, которые могли видеть туристов сообщить их местонахождение по телефонам 8(423) 243-28-27 или 238-94-12. Напоминаем, что при выходе на туристический маршрут необходимо зарегистрироваться или сообщить в службу спасения маршрут следования, контактные телефоны, время выхода на связь, а также планируемое время возвращения из похода.