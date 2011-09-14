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Ссудная задолженность по кредитным картам Сбербанка превысила 50 млрд руб.

14 сентября 2011, 13:34
В 2008 г. Сбербанк запустил проект по выпуску кредитных карт. За это время банку удалось стремительно нарастить свою долю на этом рынке.

В 2008 году Сбербанк запустил проект по выпуску кредитных карт. За время, прошедшее с тех пор, банку удалось стремительно нарастить свою долю на этом рынке.

Как сообщили накануне в управлении общественных связей банка, в настоящее время портфель ссудной задолженности по кредитным картам превысил 50 млрд рублей, что в 2 раза превышает этот показатель с начала текущего года.

«Стремительный рост, демонстрируемый Сбербанком, - это реакция клиентов на наше предложение, направленное на удовлетворение различных потребностей лояльной клиентской базы. Я ожидаю сохранения высоких темпов роста, чему в большой степени будет способствовать ввод новых инновационных на данном рынке продуктов», – отметил директор департамента расчетно-кассового обслуживания физлиц Сбербанка России Мойн Уддин.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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