Ставки по ипотечным кредитам вырастут осенью

На увеличение ипотечных ставок может повлиять и принятие поправок к инструкции №110 «Об обязательных нормативах банков». Рабочая версия изменений предписывает установить повышенный коэффициент риска 1,5 для крупных ипотечных кредитов с первоначальным взносом ниже 20%. В итоге, «РБК» пояснил директор департамента частного и корпоративного кредитования Penny Lane Realty Роман СТРОИЛОВ, процентные ставки перестанут уменьшаться, а по итогам второго полугодия 2011 года вырастут в среднем до 12,5% в рублях. «Банкиры достигли дна по этому показателю, ниже уже не будет, пока ЦБ не сделает более дешевыми заемные средства», - пояснил журналу эксперт.