zr.media
ГлавноеВсе новости

Стоимость цемента в России выросла

14 сентября 2011, 23:40
В этом году стоимость уже повысилась до 2,5 тыс. руб. за тонну.

С начала года стоимость цемента в России выросла на 20%. Об этом в эфире программы «В фокусе» на РБК-ТВ заявил аналитик «ТКБ Капитал» Анатолий ВЫСОЦКИЙ. При этом эксперт не видит причин для дальнейшего роста стоимости цемента: «В ближайшее время мы не достигнем даже кризисной цены», - сказал он.

По данным «ТБК Капитал», средняя цена на цемент в докризисном 2007 году в России составляла 4,5 тыс. руб. за тонну. Наименьшая стоимость цемента была зафиксирована в 2010 году на уровне 2,2 тыс. руб. за тонну. В этом году стоимость уже повысилась до 2,5 тыс. руб. за тонну, пишет realty.rbc.ru.

#Новости#Дальний Восток#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56