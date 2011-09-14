С начала года стоимость цемента в России выросла на 20%. Об этом в эфире программы «В фокусе» на РБК-ТВ заявил аналитик «ТКБ Капитал» Анатолий ВЫСОЦКИЙ. При этом эксперт не видит причин для дальнейшего роста стоимости цемента: «В ближайшее время мы не достигнем даже кризисной цены», - сказал он.
По данным «ТБК Капитал», средняя цена на цемент в докризисном 2007 году в России составляла 4,5 тыс. руб. за тонну. Наименьшая стоимость цемента была зафиксирована в 2010 году на уровне 2,2 тыс. руб. за тонну. В этом году стоимость уже повысилась до 2,5 тыс. руб. за тонну, пишет realty.rbc.ru.