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Суд присяжных в Приморье вынес обвинительный вердикт насильнику

14 сентября 2011, 19:06
Приморский краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей признал виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжкого преступления жителя г. Артема.

13 сентября 2011 года Приморский краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей признал виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжкого преступления жителя г. Артема Усачева Артема Сергеевича, 1987 г. р.

Присяжные заседатели признали доказанным, что Усачев 14 июня 2010 года в лесном массиве в с. Суражевка избил женщину, которая шла со своей дачи на автобусную остановку, совершил насильственные действия сексуального характера против ее воли, а чтобы скрыть преступление убил ее, нанеся множество ударов металлическим серпом, который потерпевшая несла в сумке.

Также присяжные заседатели признали доказанным, что ранее в апреле 2010 Усачев в том же районе избил, а потом под угрозой убийства изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении другой женщины, которая двигалась по той же дороги с дачи в с. Суражевка.

Присяжные заседатели решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения за совершенные им преступления.

Судом Усачеву назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

#Новости#Приморье#Происшествия
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