Суд присяжных в Приморье вынес обвинительный вердикт насильнику

Также присяжные заседатели признали доказанным, что ранее в апреле 2010 Усачев в том же районе избил, а потом под угрозой убийства изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении другой женщины, которая двигалась по той же дороги с дачи в с. Суражевка.