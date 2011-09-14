ЦБ ввел нормативы для небанковских кредитных организаций

Кроме того, для тех из них, чей объем обязательств по переводам превышает 2 млрд. рублей за полгода, установлены дополнительные требования. Такие организации будут два раза в год сдавать в ЦБ оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета, сведения об операциях с использованием карт и с валютой, а также отчитываться о прибылях и убытках, пишет РБК daily.