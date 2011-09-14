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ЦБ ввел нормативы для небанковских кредитных организаций

14 сентября 2011, 13:36
Банк России установит пристальное наблюдение за небанковскими кредитными организациями, которые занимаются переводами без открытия банковского счета.

В рамках закона о национальной платежной системе Банк России установит пристальное наблюдение за небанковскими кредитными организациями, которые занимаются переводами без открытия банковского счета.

Согласно инструкции, проект которой накануне опубликовал ЦБ, для таких НКО вводится 2 обязательных норматива – по капиталу и по ликвидности. Отчитываться в ЦБ такие организации будут ежедневно.

Кроме того, для тех из них, чей объем обязательств по переводам превышает 2 млрд. рублей за полгода, установлены дополнительные требования. Такие организации будут два раза в год сдавать в ЦБ оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета, сведения об операциях с использованием карт и с валютой, а также отчитываться о прибылях и убытках, пишет РБК daily.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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